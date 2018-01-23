МОК не допустил до Игр-2018 выступающего за Россию самого титулованного шорт-трекиста мира

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане самого титулованного шорт-трекиста мира — корейца Виктора Ана, с 2011 года выступающего за сборную Россию. Об этом одновременно сообщили несколько российских информационных агентств, в том числе и ТАСС. Помимо Ана от участия в Играх-2018 также отстранены его партнеры по сборной России Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

Причиной отстранения россиян от участия в Олимпиаде называется упоминание их фамилий в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. При этом стоит отметить, что ранее Ан не упоминался в списке российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила на Играх-2014 в Сочи.

Отмечу, что Виктор Ан (имя при рождении — Ан Хен Су) является самым титулованным шорт-трекистом мира. 32-летний спортсмен является шестикратным (!) олимпийским чемпионом, а также обладателем 20 (!) золотых наград мировых первенств.

Три из шести своих олимпийских медалей высшей пробы Ан завоевал в составе сборной Южной Кореи (на Олимпиаде-2006 в Турине), еще три — в составе национальной команды России (на Играх-2014 в Сочи).

Напомню, что в начале декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета запретил сборной России участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, однако разрешил отдельным представителям РФ принимать участие в Играх под нейтральным флагом.

Позднее МОК заявил о том, что решением ведомства предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сокращен с 500 до 389 человек.