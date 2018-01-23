В МИД рассказали, когда доставят тела погибших в Кабуле украинцев

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что тела погибших украинцев в Кабуле (Афганистан) доставят на территорию Украины в течение 23−24 января. Об этом он сообщил в эфире канала ATR.

«Завтра и послезавтра (23−24 января 2018 года) будем их тела доставлять в Киев», — сообщил Климкин.

По словам министра, на сегодня подтверждена смерть семерых украинцев, но существует вероятность, что число погибших может быть выше.

Напомним, 20 января 2018 года около 21:00 по местному времени несколько боевиков напали на отель Intercontinental, в котором, по некоторым данным, проходила IT-конференция. Сначала местные правоохранители сообщили, что погибли, по меньшей мере, пять человек, еще шестеро получили ранения. Среди погибших также двое нападавших, которые были ликвидированы. Позже стало известно о гибели не менее 14 иностранцев, в том числе граждан Украины.