Под Кривым Рогом перевернулся автобус с 10 пассажирами

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в понедельник, 22 января, на трассе Днепр-Николаев. Об этом сообщает издание «Первый Криворожский».

Инцидент произошел возле поселка городского типа Софиевка под Кривым Рогом. На момент аварии в салоне находились десять человек.

Люди самостоятельно выбрались из перевернувшегося автобуса. Двое человек травмированы. С места аварии их госпитализировали на карете скорой помощи.

По информации источников издания, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

На месте работают сотрудники спасательной службы Днепропетровской области и полицейские.

Ранее сообщалось о том, что в центральной турецкой провинции Эскишехир разбился туристический автобус, в результате чего 11 человек погибли и еще 44 получили травмы.