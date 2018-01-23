﻿

USD 28.84
RSS
Авария под Кривым Рогом

Под Кривым Рогом перевернулся автобус с 10 пассажирами

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 2:09 37

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в понедельник, 22 января, на трассе Днепр-Николаев. Об этом сообщает издание «Первый Криворожский».

Инцидент произошел возле поселка городского типа Софиевка под Кривым Рогом. На момент аварии в салоне находились десять человек.

Люди самостоятельно выбрались из перевернувшегося автобуса. Двое человек травмированы. С места аварии их госпитализировали на карете скорой помощи.

По информации источников издания, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

На месте работают сотрудники спасательной службы Днепропетровской области и полицейские.

Ранее сообщалось о том, что в центральной турецкой провинции Эскишехир разбился туристический автобус, в результате чего 11 человек погибли и еще 44 получили травмы.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии