Под Кривым Рогом перевернулся автобус с 10 пассажирами
Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в понедельник, 22 января, на трассе Днепр-Николаев. Об этом сообщает издание «Первый Криворожский».
Инцидент произошел возле поселка городского типа Софиевка под Кривым Рогом. На момент аварии в салоне находились десять человек.
Люди самостоятельно выбрались из перевернувшегося автобуса. Двое человек травмированы. С места аварии их госпитализировали на карете скорой помощи.
По информации источников издания, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.
На месте работают сотрудники спасательной службы Днепропетровской области и полицейские.
Ранее сообщалось о том, что в центральной турецкой провинции Эскишехир разбился туристический автобус, в результате чего 11 человек погибли и еще 44 получили травмы.
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