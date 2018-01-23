Ради развлечения: мужчины выехали на машине на лед и провалились (фото)

Ночное развлечение двух жителей Гусятинского района Тернопольской области, которые решили испытать лед на крепость, стоило жизни одному из них.

ЧП произошло на озере в селе Текловка. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Тернопольского областного главка Госслужбы по ЧС, двое местных жителей в возрасте 47 лет и 31 года выехали на легковушке Ford на поверхность замерзшего озера. Видимо, таким образом мужчины собирались проверить толщину льда. Однако не успели они проехать и десятка метров, как лед под машиной провалился. В считаные минуты автомобиль полностью ушел под воду.

«Одному из мужчин удалось выбраться из утонувшего авто и добраться до берега самостоятельно, а вот другой спастись не сумел. Так как в темное время суток запрещено проведение поисково-водолазных работ, работы по подъему автомобиля и тела погибшего начались утром. Чтобы вытащить легковушку на берег, водолазам пришлось нырять в холодную воду и цеплять за нее трос. Потом с помощью лебедки, установленной на внедорожнике Mitsubishi местного предпринимателя, авто начали вытаскивать из воды. Подъем осложнялся тем, что спасателям по мере подтягивания машины к берегу приходилось рубить лед», — говорят спасатели.

Чтобы вытащить на берег озера автомобиль и тело погибшего, спасателям потребовалось несколько часов.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе и то, были ли мужчины в момент ЧП в состоянии алкогольного опьянения.

С наступлением холодов, когда поверхность рек и озер покрывается льдом, резко возрастает количество подобных ЧП. Как ранее сообщали fakty.ua, в Черкасской области спасатели прямо во время учений вытащили провалившегося под лед рыбака.

Фото пресс-службы Тернопольского областного главка Госслужбы по ЧС

