"Дело о рюкзаках": апелляционный суд снял арест с имущества бывшего замминистра внутренних дел

Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского районного суда об аресте имущества бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря в «деле о рюкзаках». Как следует из постановления суда, материалы дела направлены на повторное рассмотрение в Соломенский суд, сообщает УНН.

Имущество экс-заместителя министра внутренних дел Чеботаря арестовали одновременно с недвижимостью сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Обоих подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных средств при закупке рюкзаков для бойцов Национальной гвардии.

В конце 2017 года Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца фигурантам «дела о рюкзаках» — бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Николаю Чеботарю и бизнесмену Владимиру Литвину, а в начале 2018 года в Харькове вынесли приговор одному из фигурантов «дела о рюкзаках», который пошел на сделку со следствием.