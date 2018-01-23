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Тактический рюкзак нацгвардейца

"Дело о рюкзаках": апелляционный суд снял арест с имущества бывшего замминистра внутренних дел

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 11:52 60

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Апелляционный суд Киева отменил решение Соломенского районного суда об аресте имущества бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря в «деле о рюкзаках». Как следует из постановления суда, материалы дела направлены на повторное рассмотрение в Соломенский суд, сообщает УНН.

Имущество экс-заместителя министра внутренних дел Чеботаря арестовали одновременно с недвижимостью сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Обоих подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных средств при закупке рюкзаков для бойцов Национальной гвардии.

В конце 2017 года Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца фигурантам «дела о рюкзаках» — бывшему заместителю министра внутренних дел Украины Николаю Чеботарю и бизнесмену Владимиру Литвину, а в начале 2018 года в Харькове вынесли приговор одному из фигурантов «дела о рюкзаках», который пошел на сделку со следствием.

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