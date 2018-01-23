Первая модель в хиджабе была вынуждена уволиться из L'Oreal

Первая в истории компании L'Oreal модель в хиджабе, которая рекламировала средства для ухода за волосами, была вынуждена уйти, проработав всего лишь неделю.

Британская блогер-мусульманка Амена Хан заявила об уходе из компании в связи с негативной реакцией общества на ее антиизраильские публикации в соцсетях, датированные 2014 годом. Так, она, в частности, называла Израиль «незаконным государством, которое не должно существовать» и «убийцей детей».

Модель сообщила, что сожалеет о своих прежних публикациях. «Я не хотела никого оскорбить», — заявила она.

«Мы осведомлены о серии антиизраильских публикаций, сделанных в прошлом Аменой Хан. Мы ценим то, что Амена принесла свои извинения… L'Oreal Paris сохраняет толерантность и уважение ко всем людям. Мы согласны с решение Хан уйти из бренда», — заявил представитель французской косметической компании.

У Хан более 320 тысяч подписчиков на YouTube и 570 тысяч — в Instagram. Ранее Амена, выражая благодарность L'Oreal, говорила, что, если девушка носит хиджаб и не показывает свои волосы окружающим, это вовсе не значит, что она за ними не ухаживает.