Суд отменил закрытие уголовного производства об исчезновении Павла Гриба
Новозаводской районный суд Чернигова отменил постановление полиции о закрытии уголовного производства в связи с исчезновением в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба.
Как сообщает «Lb.ua», отец 19-летнего Павла Игорь Гриб обратился в суд с жалобой на постановление полиции от 26 декабря 2017 года, о закрытии уголовного производства с предварительной правовой квалификацией по части 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Игорь Гриб указал, что обстоятельства напрямую свидетельствуют о похищении его сына и дело должно было расследоваться по соответствующей статье (статья 146 Уголовного кодекса).
Суд стал на сторону и истца, отметив, что следователь полиции не изучил всех обстоятельств дела, и отменил постановление о закрытии уголовного производства.
Как сообщали fakty.ua, суд Краснодара в РФ решил оставить украинца Павла Гриба, которого незаконно обвиняют в терроризме, в СИЗО до 4 марта.
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