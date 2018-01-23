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Полицейские

Киберполиция в Киеве пресекла работу онлайн-кинотеатра, транслирующего санкционные телеканалы (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 12:18 129

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Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины провели серию обысков у владельцев сайта iseehd. tv, осуществлявшего трансляцию российских телеканалов в течение последних трех лет. Информация об этом размещена на сайте Киберполиции Украины.

Поводом для проверки стало обращение представителей одного из украинских телеканалов, которые пожаловались на трансляцию и ретрансляцию ресурсом аудио- и видео без соответствующих документов и разрешений правообладателей. В том числе осуществлялась трансляция и ретрансляция российских телеканалов, которые запрещены на территории Украины.

Изъятая в ходе обысков техника направлена в экспертный центр для проведения экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос об объявлении подозрения администраторам сайта.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 176 («Нарушение авторских и смежных прав») и ч. 2 ст. 361 («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне стало известно, что большинство кибермошенников совершают преступления, уже находясь за решеткой.

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