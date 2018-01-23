11-месячную девочку с перебитыми ногами и поломанными ребрами мать ни разу не навестила в больнице

В детской областной больнице Днепропетровщины уже неделю врачи выхаживают 11-месячную девочку, которую с перебитыми ногами и сломанными ребрами госпитализировали из Каменского.

Как рассказал «ФАКТАМ» заведующий отделения травматологии Алексей Мохов, где находится София, состояние девочки тяжелое, но стабильное. У нее были сломаны оба бедра, голень, четыре ребра с одной стороны и три — с другой. Повреждений внутренних органов, к счастью, нет. Ребенок хорошо развит для своего возраста, улыбается медсестрам. «Скорая» привезла пострадавшую одну, родственников с ней не было. За время, которое Софийка находится в больнице, ее никто не навещал.

Полиция, по некоторым данным, уже опросила мать пострадавшей девочки. Женщина якобы пояснила, что случайно упала с дочерью на руках. Официальный комментарий правоохранители обещают распространить позже.

Тем временем в соцсетях уже появились призывы удочерить ребенка.

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