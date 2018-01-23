У берегов Аляски произошло одно из мощнейших землетрясений в истории США

У побережья американского штата Аляска произошло одно из мощнейших землетрясений в истории США. Его магнитуда составила 8,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 278 километрах к юго-востоку от города Кадьяк на глубине около 10 километров.

Объявлена угроза цунами, которая прежде всего касается Аляски, побережья канадской провинции Британская Колумбия. Однако не исключают, что через несколько часов цунами сможет достичь даже Гавайских островов. Так что предупреждение распространяется на все западное побережье США и Канады.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Землетрясение силой 6,1 балла произошло также у берегов Индонезии. В столице страны Джакарте раскачивались небоскребы. А в одном из ее пригородов повреждены более сотни зданий.