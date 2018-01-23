Катание на санках на Тернопольщине закончилось смертью (фото)

Это ЧП произошло в ночь на 23 января в селе Кровинка Теребовлянского района. Там, как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Тернопольского областного главка Нацполиции Украины, молодые люди решили покататься на санках. Вот только кататься они собрались не обычным способом, с горки, а прицепив двое саней к легковушке ВАЗа.

«На одни сели парень с девушкой, а на вторые — одна девушка. Таким „караваном“ они отправились кататься по селу. Но на одном из поворотов прицепленные к автомобилю сани занесло и молодые люди вылетели с них. Сидевшие вместе парень с девушкой не получили повреждений во время падения, а вот их знакомой — 22-летней жительнице поселка Микулинцы — так не повезло. Во время падения девушка ударилась головой о бетонный столб. Ее с предварительным диагнозом „открытая черепно-мозговая травма“ срочно госпитализировали. Но, к сожалению, спасти жизнь девушки не удалось», — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося правоохранителями начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». При этом в полиции Тернопольщины добавили, что экспертиза уже установила: в момент случившегося 27-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Днем ранее, как уже сообщали fakty.ua, в Тернопольской области еще двое «шутников» решили на автомобиле проверить прочность льда и провалились вместе с авто. Один из мужчин утонул.

Фото пресс-службы Тернопольского областного главка Нацполиции Украины