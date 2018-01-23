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«ДНР», нет связи

Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

23.01.2018 12:26 3038

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Об этом написала руководитель отдела по связям с общественностью компании «Vodаfone Украина» Виктория Рубан.

«Положением на сегодня ситуация со связью в Донецке остается без изменений». С этой фразы вот уже 5 дней у меня начинается утро. И продолжают-продолжают-продолжают сыпаться вопросы от людей с обеих сторон линии разграничения, которые не могут связаться со своими родителями, детьми, родственниками, друзьями и которых мне искренне жаль. До обрыва кабеля оборудование работало, и, думаю, заработает снова, если подать электричество. Хочу обратиться к тем, от кого зависит рубильник, — для начала включите электричество, ведь это так просто! И мы сразу увидим, есть ли проблема с оборудованием или нет. Не лишайте людей законного права быть на связи! Проявите гуманность к своим гражданам!" — призвала Рубан в «Фейсбуке».

Как известно, с 11 января на территории недореспублики не работает мобильный оператор Vodаfone.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Vodafone сделал заявление о ситуации в «ДНР».

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