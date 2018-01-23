В Украину привезут миллионную партию вакцины во избежание новой эпидемии

Украине есть чем защититься от эпидемии дифтерии, о возможности которой предупреждают известные врачи и представители международных организаций здравоохранения. Во избежание новой эпидемии в Украину привезут более шести миллионов доз комбинированных вакцин. Об этом рассказала в интервью РБК-Украина заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

«Проблем с вакцинами против дифтерии нет. На данный момент в наличии есть три комбинированных вакцины, которые позволяют иммунизировать население от дифтерии — 9,7 миллиона доз. Этого количества вполне достаточно для проведения рутинной иммунизации населения против дифтерии. Кроме того, в четвертом квартале этого года планируется поставка еще более шести миллионов доз комбинированных вакцин, которые могут использоваться для профилактики дифтерии», — рассказала Стефанишина.

«То есть проблем с вакциной нет. Главное, чтобы родители не отказывались проводить своим детям иммунизацию», — подытожила заместитель министра.

Напомним, Министерство здравоохранения призвало жителей Украины сделать прививку против дифтерии, мотивировав это опасностью болезни и низким уровнем вакцинирования. Прививаться от дифтерии нужно не только детям, но и взрослым, причем последние должны проходить ревакцинацию каждые 10 лет.

