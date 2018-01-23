В ПАСЕ вновь обсудят возможность возвращения россиян

Народный депутат Украины Владимир Арьев, избранный на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вице-президентом ПАСЕ, заявил, что украинская делегация продолжит борьбу против возвращения полномочий делегации РФ до выполнения ею резолюций ассамблеи.

«Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд (политик ратует за возвращение в ПАСЕ российской делегации. — Ред.) категорически не хочет понимать, что таким образом он не спасет организацию, как это декларируется, а наоборот — уничтожит ее влияние и репутацию. Именно таким генсеком он рискует войти в историю. А мы будем бороться за то, чтобы делегацию РФ не вернули без выполнения резолюций ПАСЕ. Ни по какой схеме», — написал на своей страничке в Facebook Владимир Арьев.

А в комментарии телеканалу «112 Украина» парламентарий сообщил, что украинская делегация поставит вопрос, в каком статусе на сегодняшнем заседании аd hoc комитета ПАСЕ присутствуют российские чиновники, в частности, находящийся под санкциями председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. На этом заседании рассмотрят возможность возвращения россиян в Парламентскую ассамблею.

«Мы ставили вопрос, что человек, который под санкциями, не может участвовать, но в данном случае Ассамблея считает, что кого Россия прислала, тот и будет. Мы будем сегодня ставить этот вопрос на комитете аd hoc: собственно, в каком статусе приехали россияне, поскольку четко утвержден состав аd hoc комитета, он не предусматривает, что членами будут те, кто не являются представителями национальной делегации. Делегации России на сегодня де-факто и де-юре нет», — сказал Арьев.

По его словам, голландская делегация потребует, чтобы одной из тем на комитете была аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и отказ РФ сотрудничать со следственной группой, которая расследует обстоятельства катастрофы малайзийского «Боинга», следовавшего рейсом МН17.

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