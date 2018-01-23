«В бою под Крутами могло выжить гораздо больше юношей, но помешали… валенки»

На днях страна отметит 100-летие легендарного боя под Крутами. Подвиг, совершенный тогда киевскими студентами, гимназистами и курсантами воинской школы, стал символом несгибаемого стремления Украины к свободе

— Слякотная безрадостная погода, которая выдалась в столице в начале января 1918 года, была созвучна настроению украинских патриотов: две армии большевистской России начали тогда наступление на Украину, а достаточных для обороны сил не было — Украинская Народная Республика (УНР) располагала лишь немногочисленными воинскими формированиями, — говорит заведующий музеем Украинской Революции 1917—1921 годов Александр Кучерук. — В этой ситуации студенты Киевского университета имени святого Владимира и Украинского народного университета решили на своем собрании создать Студенческий курень сечевых стрельцов. На следующий день их примеру последовали старшеклассники Второй украинской имени Кирилло-Мефодиевского братства гимназии — они тоже провели собрание, проголосовали идти вместе со студентами на войну. Директор гимназии пытался их отговорить, а когда понял, что это бесполезно, попросил ребят хотя бы не брать с собой учеников младших классов. (Кстати, в армию тогда призывали с 19 лет, как это было в Российской империи). Запись в Студенческий курень проводилась в вестибюле Педагогического музея (в этом здании в то время проводились заседания Украинской Центральной Рады). Пришли 600 человек, но в курень приняли 300. Их направили для прохождения подготовки в Первую украинскую военную юношескую (юнкерскую) школу, созданную секретарем военных дел украинского правительства Симоном Петлюрой в ноябре 1917 года на базе Константиновского военного училища (находилось на киевском Печерске). Ребятам объявили: «На фронт не пойдете, будете заниматься охраной порядка в Киеве». Кто тогда знал, что через несколько дней парням было суждено вступить в неравный бой с врагом возле железнодорожной станции Круты.

— Когда стрелки, зачисленные в Студенческий курень, прибыли для прохождения подготовки в Первую украинскую военную юношескую школу, ее казармы оказались почти пусты — курсантов направили на оборону крупного железнодорожного узла Бахмач (находится примерно в 220 километрах от Киева), — продолжает Александр Кучерук. — «На пятый день, когда сотня еще спала, спальня наполнилась какими-то ободранными, с изможденными лицами, ужасно грязными фигурами, — написал в своих воспоминаниях боец Студенческого куреня из числа гимназистов участник боя под Крутами Игорь Лоский. — Это вернулись в Киев хозяева казарм — юноши Первой военной школы. К тому времени они уже более месяца занимали позиции возле Бахмача». Курсантов (на украинском языке их называли «юнаки») за все это время никто не сменил, у них не было возможности помыться, переодеться, им недоставало продовольствия. Все это подтолкнуло их приехать в Киев требовать подмоги.

Военное руководство УНР не могло предложить им в тот момент практически никого, кроме добровольцев Студенческого куреня. В тот же день было принято вынужденное решение отправить вчерашних студентов и школьников в район Бахмача. Большинство из них отнеслось к такому повороту дела с искренним воодушевлением.



* Защитники Крут более пяти часов отражали атаки во много раз превосходящих сил противника

— Сколько студентов и школьников отправилось на войну?

— Сто шестнадцать человек. Вторая сотня Студенческого куреня осталась в столице и вскоре была задействована в подавлении вооруженного захвата власти, организованного в Киеве большевиками (Январское восстание. — Авт.).

— Первая сотня вместе с курсантами поехала оборонять узловую станцию Бахмач. Как они оказались на станции Круты?

— Добравшись до Крут, они застали там малочисленный украинский отряд, бойцы которого сообщили, что им пришлось отступить от Бахмача — ввиду многократного численного превосходства подступивших туда большевистских войск. Следует сказать, что враг рвался к Киеву по двум направлениям: с востока — из Харькова через Полтаву, и с северо-востока — через Бахмач.

После того как армия «красных» под командованием бывшего царского офицера Михаила Муравьева захватила Полтаву, украинское командование решило, что именно оттуда — с юго-востока — противник нанесет основной удар. Поэтому к Полтаве направили наиболее боеспособные подразделения, имеющиеся в распоряжении УНР. Как оказалось, это было ошибкой: Муравьев повел свои подразделения на Бахмут. Там встретились большевистские войска. Объединив армии, Муравьев повел их на Киев.

— Но на пути была станция Круты?

— Да. Оборонявшая ее группа состояла из курсантов военной юношеской школы, Студенческого куреня и бойцов еще двух формирований — «Вольное казачество» и «Курень смерти». Всего порядка 400—500 человек. У них была пушка, установленная на железнодорожной платформе. Командовал группой сотник армии УНР кадровый офицер Аверкий Гончаренко. Численность большевистских войск была около шести тысяч.

— Защитники Крут успели подготовиться к бою?

— В значительной мере да. Они прибыли на место и сразу же начали готовиться к встрече врага: примерно в километре от станции вырыли окопы с двух сторон железнодорожной насыпи. На следующий день, 29 января, около 10 часов утра началось наступление войск Муравьева. Вначале ударила артиллерия большевиков, затем в атаку пошли матросы Балтийского флота и солдаты. Бахмач они взяли без боя, видимо, рассчитывали, что защитники Крут отступят при их появлении. Участники тех событий вспоминают, что в первую атаку красноармейцы шли в полный рост, словно на параде. И поплатились за излишнюю самоуверенность: когда приблизились к окопам, их встретил град пуль из ружей и пулеметов. Основной удар большевики наносили справа от железнодорожной колеи, где находились довольно хорошо подготовленные курсанты юношеской школы. Ребята умело отражали атаки врага.

— Как дрались студенты и гимназисты?

— В самом начале боя стало ясно, что многие из них почти не умеют обращаться с оружием. Этих ребят отправили в тыл охранять здание станции.

Большевиков поддерживал артиллерийским огнем их бронепоезд, но это не помогало: украинцы отражали одну за другой атаки пехоты противника. Бой длился более пяти часов.

— Защитникам Крут все же пришлось отступить?

— Да. К вечеру боеприпасы были на исходе, к тому же вышла из строя пушка на железнодорожной платформе. Поезду с этим орудием пришлось отойти. Но это было еще не все: с расположенной неподалеку железнодорожной станции Нежин пришло тревожное сообщение о том, что контролировавший ее крупный воинский отряд (остатки одного из подразделений армии бывшей Российской Республики) перешел на сторону большевиков. Это означало, что он мог в любой момент отрезать защитникам Крут путь к отступлению.

Все эти обстоятельства заставили сотника Аверкия Гончаренко дать после наступления темноты приказ об отходе. Как раз в это время началась очередная атака «красных». К огромному сожалению, в окопы Студенческого куреня смысл распоряжения сотника дошел с точностью до наоборот: ребята решили, что им приказано наступать (об этом в своих мемуарах написал Игорь Лоский). Вот и вышло: курсанты начали отход, а студенты пошли вперед. Воспользовавшись тем, что окопы с правой стороны насыпи опустели, противник зашел в тыл студентам. Их командир Аверкий Омельченко был смертельно ранен. Курень начал отступление.

Один из его взводов устремился на станцию Круты. Парни не знали, что она уже находится в руках большевиков, и попали в плен. Выжившие участники боя указывают в своих воспоминаниях, что по крайней мере часть их побратимов, оказавшихся в руках «красных», могли спастись, но помешали… валенки. За день до этого Аверкий Омельченко где-то раздобыл эту войлочную обувь и раздал студентам. От таявшего снега валенки напитались водой, стали тяжелыми, словно гири, это лишило ребят шансов убежать. В плену оказались 35 человек.

— Как удалось спастись остальным бойцам Студенческой сотни?

— Они побежали в обход станции Круты и таким образом вышли к своему эшелону. К тому времени в поезде уже находились курсанты. Два вагона были заполнены ранеными. В путь тронулись, когда ждать отставших уже было невозможно — к эшелону начали подступать «красные». По дороге в Киев курсанты взрывали за собой железнодорожные колеи и мосты — чтобы враг не мог добраться до украинской столицы на поездах.

К слову, накануне этих событий Симон Петлюра во главе отряда направился на поезде на помощь защитникам Крут. Но в дороге его догнала новость о большевистском восстании в Киеве, и это заставило Петлюру вернуться со своими бойцами в столицу.

— Большевики расстреляли всех студентов и гимназистов, попавших к ним в плен?

— Нет, семеро выжили и через несколько месяцев вернулись в Киев. Игорь Лоский общался с ними. Эти ребята сами не поняли, почему их не расстреляли. Ясность была относительно одного парня: машинист поезда большевиков узнал в нем сына своего коллеги и уговорил солдат не убивать парнишку. Еще один юноша, которому тогда посчастливилось избежать смерти, пересел к раненым товарищам и заявил солдатам врага, что сам Богданов (один из командиров «красных») обещал даровать ему жизнь. Кто-то из матросов сжалился над хлопцем и подтвердил, что Богданов такое обещание давал. Расстрела также избежали раненые. Всех семерых затем отправили в Харьков якобы для того, чтобы показать лидеру украинских большевиков Антонову-Овсеенко. Только он пленными не заинтересовался. Ребят положили в больницу, а там врачи помогли им через некоторое время бежать.



* Александр Кучерук: «Семерым юношам, попавшим под Крутами в плен к большевикам, чудом удалось спастись». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Это правда, что среди 28 расстрелянных героев Крут был депутат Центральной Рады?

— Да, это Владимир Шульгин (кстати, он младший брат будущего первого министра иностранных дел УНР Александра Шульгина). Он не дожил несколько месяцев до своего 25-летия. Владимир возглавлял Украинскую студенческую громаду Киева.

Пленных защитников Крут большевики посадили под замок в один из вагонов, а на следующий день расстреляли. Существует версия, что перед казнью гимназист Григорий Пипский запел гимн Украины. Ребята его поддержали.

Крестьянам запретили их хоронить. Только когда большевики ушли, местные предали тела земле на месте боя.

Студентам и гимназистам довелось пережить перед смертью жестокие муки. Участвовавший весной 1918 года в эксгумации их тел боец Студенческого куреня Левко Лукасевич написал в своих воспоминаниях: «Почти всех, кто попал в плен, большевики по-зверски искалечили. Трупы были с разбитыми головами, выбитыми зубами, у некоторых выколоты глаза. Несколько тел опознать не удалось — настолько они были изуродованы. Одного из погибших уже в Киеве опознала мама по монограмме на сорочке».

Замечу, что, захватив в начале февраля 1918 года Киев, большевики учинили массовую расправу над мирными жителями — расстреливали даже за то, что человек говорил на украинском языке. Еще в Бахмаче, выступая перед своим войском, Муравьев настраивал их на резню: «Нечего жалеть киевских жителей… Кровью заплатят они нам! Если понадобится, камня на камне не оставим!»



* На месте боя под Крутами создан мемориал

— Как удалось выбить большевиков из Украины?

— 9 февраля Украинская Народная Республика подписала в Бресте мирный договор со странами Четверного союза — Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей. К тому времени УНР, согласно Четвертому универсалу, принятому Центральной Радой 22 января, являлась независимым государством. Немецкая армия помогла украинским воинским соединениям очистить страну от врага.

— Уже тогда, в 1918 году, ребята, сложившие свои головы под Крутами, стали национальными героями?

— Именно так. Получилось, что бой они проиграли, но их подвиг сразу же стал символом несгибаемости украинского духа. Юных бойцов Студенческого куреня стали сравнивать с тремястами спартанцами, оборонявшими от многотысячного персидского войска дорогу в Фермопилах.

В 1918 году юный Павло Тычина написал о героях Крут: «На Аскольдовій могилі поховали їх — тридцять мучнів українців, славних молодих…» Героев Крут с воинскими почестями перезахоронили 19 марта в Киеве. В тот день глава Центральной Рады Михаил Грушевский предупредил депутатов, что к стенам парламента прибудет траурная процессия. Когда она была на подходе, раздался жуткий грохот. Многие, вероятно, подумали, что взорвался мощный боеприпас. На самом деле, с фасада здания Педагогического музея рухнул огромный семиметровый медный герб Российской империи, демонтаж которого вели рабочие. Никто не пострадал. А это событие расценили как символическое: жертва героев Крут была не напрасной — Украина сбрасывала многовековое московское иго.



* Братское захоронение героев Крут на Аскольдовой могиле было уничтожено советской властью вместе с находившимся там кладбищем. После провозглашения независимости Украины на этом месте поставили памятник. Фото с сайта telegraf.com.ua

-- Михаил Грушевский, -- продолжает Александр Кучерук, -- выступил перед тысячами людей, которые участвовали в похоронах, с речью: «Солодко й почесно вмерти за Вiтчизну», — каже латинський поет, вiршi якого були шкiльною книгою тих, кого тепер ховаємо". Героев похоронили на Аскольдовой могиле, где тогда находилось кладбище. Начали сбор средств на памятник. Вот только поставить его тогда было не суждено: уже через полгода большевистская Россия вновь развязала войну против Украины. В 1934 году советская власть уничтожила это кладбище, а вместе с ним могилу героев Крут, разбив на ее месте парк.