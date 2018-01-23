МИД обнародовал последние сведения об украинцах, погибших из-за теракта в Кабуле

По состоянию на 23 января сведения о количестве украинцев погибших в результате теракта в Кабуле не изменились: подтверждена гибель семи человек (пяти мужчин и двух женщин). Об этом сообщила Укринформу спикер МИД Марьяна Беца.

Накануне министр иностранных дел Павел Климкин предупреждал, что данные о числе погибших могут измениться. В то же время глава МИД надеялся, что слухи о большем количестве жертв, чем было известно до сих пор, не подтвердятся.

На среду, 24 января, запланирована отправка в Украину тел погибших в теракте. В Кабул прибудет борт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время консул Украины выполняет все необходимые согласования.

Пострадавшие в результате теракта граждане Украины были эвакуированы на военную базу союзников. Часть граждан уже вернулась в Украину, другие прибудут 24 января. Известно о 19 спасенных гражданах Украины.

Напомним, 20 января террористы устроили стрельбу в отеле «Интерконтиненталь» в Кабуле, где проживало много иностранцев. Пострадали гости и персонал отеля, а также прибывшие на место представители сил безопасности. В результате нападения погибли более тридцати человек, в том числе 14 иностранных граждан. Кроме семи украинцев, в теракте погибли граждане Германии, Греции, Казахстана.