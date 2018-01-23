Трехлетняя одесситка установила национальный рекорд по плаванию

Злата Серпионова стала самой маленькой пловчихой, самостоятельно пересекшей 25-метровый бассейн. Ей всего 3 года и 2 месяца!

Как рассказала мама рекордсменки Ольга, водные процедуры с ныряниями и упражнениями в большой ванне они начали буквально с первых недель жизни дочери.

— Когда Злате было три месяца, мы стали посещать «грудничковый» бассейн, — говорит Ольга. - В год и три месяца осваивали взрослый бассейн. А вот по достижении дочерью двух лет и двух месяцев совместное плавание с мамой закончилось. Златка приступила к занятиям под руководством квалифицированного тренера — Игоря Константинова.

Лучшее показанное Златой время на 25-метровой дистанции — 1 минута 38 секунд. Сейчас она спокойно проплывет уже 50 метров, причем двумя стилями — кролем и брассом. Также осваивает плавание на спине. Ныряет на глубину 2 метра (больше не пробовали) и задерживает дыхание на длительное время. Потому-то и решились на «нестандартный шаг» — установить рекорд.



* Эксперт национального реестра, мама девочки и тренер не сомневались, что рекорд будет установлен

— Я не сомневался в том, что рекорд будет установлен, моя задача была простой и одновременно сложной — не мешать и аккуратно, мотивируя девочку на «работу в присутствии чужого дяди», следить за тем, чтобы во время выполнения упражнения девочка не касалась бортов бассейна, — говорит эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий. - Рекорд был зафиксирован не с первой попытки. Девочка веселилась, играла, немного баловалась. Но со второй попытки, после хорошего инструктажа со стороны мамы и тренера, Злата отработала заплыв на все 100 процентов. Конечно же, она могла проплыть больше, чем 25 метров, и могла это сделать намного быстрее, но рекордными параметрами были не скорость и не расстояние, а возраст рекордсменки! Официально это первый ребенок в таком возрасте, который самостоятельно проплыл 25-метровый бассейн без посторонней помощи и привлечения плавательных средств.

По словам Ольги Серпионовой, она не ставит цель сделать Злату пловчихой, вообще не готовит ее к профессиональному спорту.

— Хотя Злата посещает еще и занятия по гимнастике, но все это для общего физического развития, — говорит Ольга. - Так же, как уроки по вокалу и игре на скрипке, которые есть в повседневной жизни маленькой рекордсменки.

Напомним, что вчера, 22 января, в Киеве был зафиксирован другой рекорд: в сердце столицы развернули самый длинный флаг Украины.