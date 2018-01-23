В Украине определились со сроками регистрации на основную сессию ВНО

С 6 февраля в Украине начинается регистрация абитуриентов на основную сессию независимого внешнего оценивания знаний (ВНО). Об этом на пресс-конференции в «Укринформе» сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

По его словам, регистрация продлится до 19 марта включительно, а при необходимости внесения изменений в регистрационные данные абитуриенты получат дополнительное время до 2 апреля.

Основная сессия ВНО продлится с 22 мая до 13 июня. В первый день состоится тестирование знаний по математике, 24 мая — по украинскому языку и литературе (обязательный предмет), 29 мая — по иностранным языкам (испанский, немецкий, французский), 1 июня — по английскому языку, 4 июня — по биологии, 6 июня — по истории Украины (обязательный предмет — на выбор), 8 июня — по географии, 11 июня — по физике, 13 июня — по физике.

Для абитуриентов, которые не могут зарегистрироваться в основной период (участники АТО, лица из аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса) организуют дополнительную сессию, регистрация на которую стартует 3 мая. Дополнительная сессия ВНО пройдет со 2 по 11 июля.

Отдельно в Украинском центре оценивания качества образования напомнили, что тестирование по русскому языку в 2018 году осуществляться не будет в связи с низким спросом среди абитуриентов.

Напомним, 9 января открылась регистрация абитуриентов на пробное ВНО, которое будет осуществляться до конца января.