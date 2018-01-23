В Запорожье из-за снегопада прекратил работу аэропорт

Международный аэропорт «Запорожье» приостановил работу из-за сильного снега, который шел всю ночь. Об этом представители аэропорта сообщили «Укринформу».

«Из-за метели, продолжавшейся всю ночь, сегодня утром (23 января.— Ред.) мы имеем вынужденный перерыв в работе: задерживается вылет рейса „Запорожье“ — „Жуляны“ компании „Мотор Сич“, еще один рейс — „Запорожье“ — „Борисполь“ компании МАУ — отменен», — говорится в сообщении.

В аэропорту проводятся работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что 22 января, несмотря на крайне сложные погодные условия, все рейсы прибыли и были отправлены по расписанию.

Напомним, синоптики считают, что сильные снегопады, наблюдающиеся в ряде регионов Украины, уже с 24 января прекратятся.