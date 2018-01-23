Чтобы спасти жизнь китаянке, врачи раздули ее лицо до размеров воздушного шара (фото)

В Китае врачи, чтобы спасти жизнь 23-летней девушки, раздули ее лицо до размеров воздушного шара, вставив под кожу четыре специальных расширителя. Каждый из них размером с крупное куриное яйцо.

У китаянки Сяо Ян, проживающей в деревне, на лице с младенчества имеется гигантское черное родимое пятно, которое, как считают врачи, может вскоре переродиться в злокачественную опухоль. Поэтому его необходимо как можно скорее удалить.

Врачи медицинского центра в Шанхае планируют, что с помощью примененного ими метода кожа на лице девушки растянется настолько, что они получат возможность взять ее избыток для пересадки новой ткани на место удаленной.

Пока что, в ожидании будущей операции, Сяо Ян приходится скрывать лицо, когда она бывает на публике, так как девушка привлекает слишком много внимания — в основном недоброжелательного.

Сяо Ян говорит, что в детстве, несмотря на огромную черную родинку, у нее было много друзей и она вела обычную жизнь. Но по мере взросления она стала ощущать себя некомфортно. Над ней начали смеяться. Тогда ее семья обратилась к врачам, которые порекомендовали срочно принимать меры.

Ходить в новом облике девушке предстоит еще около пяти месяцев. Ей предстоят еще пять или шесть операций до конца июня этого года.