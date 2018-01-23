Кулеба - Пушкову: "Вам нужно экономить, чтобы расплатиться за Крым, Донбасс и каждую каплю пролитой крови"

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба ответил российскому сенатору Алексею Пушкову, заявившему, что Россия не будет платить взносы в Парламентскую ассамблею Совета Европы, пока ее права не будут восстановлены. «Пусть за нас платит Украина», — написал в Twitter российский сенатор.

«Пушков меня когда-то почему-то заблокировал (в социальных сетях. — Ред.). Поэтому отвечаю без тэга: пусть за вас заплатят ваши высокопоставленные друзья в Совете Европы. Вам же ж теперь нужно экономить, чтобы было чем потом расплачиваться в порядке ответственности перед Украиной за Крым, Донбасс и каждую каплю пролитой крови», — написал на своей страничке в Twitter Дмитрий Кулеба.



А первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, в составе украинской делегации принимающая участие в январской сессии ПАСЕ, заявила, что возвращение делегации РФ в ассамблею без выполнения резолюций возложит на европейских политиков часть ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины.

«Сегодня активизировались попытки вернуть российскую делегацию без выполнения ею каких-либо условий, то есть без выполнения резолюций Совета Европы, которые требуют от Российской Федерации уважения к международному гуманитарному праву, правам человека, суверенитету и территориальной целостности Украины, требуют вернуть аннексированный, украденный Крым и уйти с Донбасса», — сказала она в эфире канала «112.Украина»

Как сообщали fakty.ua, в Страсбурге на заседании аd hoc комитета ПАСЕ рассмотрят возможность возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.