Девушка-полицейский задержала грабителя, пригласив его на свидание

В городе Каменское Днепропетровской области возле больницы грабитель сбил на землю 59-летнюю женщину и, вырвав у нее сумку, убежал. Крики потерпевшей услышала группа быстрого реагирования патрульной полиции, проезжавшая неподалеку. Было темно, и женщина не смогла разглядеть нападавшего, запомнив только его одежду.

Проехав в сторону, куда убежал грабитель, патруль ничего подозрительного не обнаружил. Но, опросив посетителей больницы, полицейские выяснили, что нападавший похож на знакомого одного из пациентов. Тот даже дал мобильный телефон злоумышленника, предупредив, что возможный подозреваемый дома бывает редко, практически бомжует. А телефон обычно не включает, рассказала «ФАКТАМ» старший инспектор Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

Однако полицейским повезло: мобилка оказалась включена.

— Алло, Саша, — позвонила ему полицейский Анастасия Скребнева.

— Я не Саша, — ответил тот. Но приятный девичий голос его явно заинтересовал.

Девушка, которая «ошиблась номером», смогла разговорить собеседника и даже назначить ему свидание, на которое тот с радостью согласился, пообещав быть в условленном месте через несколько минут. Подозреваемый рассказал, в чем будет одет, и описание совпадало с тем, которое дала потерпевшая. Дальнейшее задержание оставалось делом техники.

Теперь за грабеж с применением насилия подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

А 24-летняя Настя Скребнева продолжает патрулировать город в группе быстрого реагирования. Как рассказали «ФАКТАМ», сообразительная девушка в полиции работает всего полгода — после курсов подготовки.

Ранее fakty.ua рассказывали о том, как в Херсоне школьники помогли задержать грабителя, набросившегося на женщину.

Фото Каменского отдела полиции