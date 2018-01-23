Три украинских мурала вошли в рейтинг лучших в мире (фото)

Три украинских мурала — киевские и харьковский — вошли в рейтинг лучших работ в жанре стрит-арт по итогам 2017 года. Рейтинг был составлен специализированным сайтом I support street art. Среди работ, вошедших в рейтинг, много произведений уличного искусства из Европы, США, Южной Америки.

Из муралов, появившихся в 2017 году в Украине, создатели рейтинга оценили картину с медведем. Работу испанского художника Kraser можно увидеть в Киеве по адресу Верхний Вал, 44. Необычный красочный медведь с человеческими руками вместо лап был создан в рамках проекта Art United Us «Разум, тело и душа».

Еще один фигурант рейтинга — аргентинский мастер уличной живописи Jaz. Художник специализируется на изображении диких животных. В Киеве он украсил стену гимназии в Дарницком районе двумя хищными полосатыми кошками. По словам художника, необычный выбор красок объясняется необходимостью гармонично «вписать» картину в окружающую местность.

Вошел в рейтинг и харьковский мурал, созданный поляком M-CITY (настоящее имя — Mariusz Waras). Художник закончил Академию искусств в Гданьске и очень вдохновляется работой с промышленными объектами: зданиями заводов, гидроэлектростанциями, недостроями. Мега-трафарет, появившийся в Харькове, не выбивается среди других объектов на местности, а выбор сероватых и коричневых цветов художник объяснил приближающимися холодами.

Напомним, в Киеве в 2017 году также появился мурал с Папой Римским Иоанном Павлом II.