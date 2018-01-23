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Запуск ракеты Javelin

В Грузии похвалились получением противотанковых ракетных комплексов Javelin

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 13:43 121

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Грузия получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом журналистам местного ресурса MediaMall сообщил министр обороны страны Леван Изория.

Где разместили систему, он не сообщил, заверив лишь, что она «расположена в Грузии в безопасном месте».

По его словам, в ближайшее время грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил пользования вооружением.

Решение о продаже Грузии противотанковых ракетных комплексов на сумму 75 млн долларов США было принято в США в ноябре 2017 года.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко подтвердил: в Украине идет подготовительный процесс к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, ведется подготовка к применению и эксплуатации такого оружия.

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