Стрельба в Одессе: полицейские задержали авто с грабителями (фото)

Во вторник, 23 января, в одном из наиболее крупных жилых массивов Одессы — Таировском — патрульные с применением оружия задержали мчавшихся на иномарке грабителей. Это произошло на пересечении улиц академика Королева и Архитекторской, сообщают очевидцы.

Как пишет анонимный пользователь в соцсети, «преступников было четверо, двое пытались убежать, одного, возможно, убили. Полицейских машин было около 10-ти, сейчас обыскивают задержанную машину».

«На 12.00 скорой нет, но очень много полицейских, задержанные на месте происшествия, приехали оперативники. Зрители стоят, одного не могли угомонить, подходил постоянно близко. Обыскивают местность, возможно при побеге, выкинули улики. Место огородили, но транспорт идет», — говорится в другом сообщении.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, полиция разоблачила группу «криминальных туристов».

— Задержали «по горячим следам», во время совершения очередного ограбления в Киевском районе, — сообщил генерал полиции. — Преступники оказали сопротивление, умышленно совершили наезд на офицера патрульной полиции и столкновение с патрульным авто. Полицейские использовали табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела.

Злоумышленников задержали. Похищенное имущество, драгоценности и личные вещи возвращены хозяину.

Как сообщили «ФАКТАМ» в областном главке полиции, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.





Ранее fakty.ua сообщали о том, что 19 января в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них — 27-летний участковый инспектор Пригарин — от полученных ран скончался в больнице.