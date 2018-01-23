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Сотрудник НАБУ

Национальная ассоциация банков Украины собирается судиться с НАБУ

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 14:05 60

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Независимая ассоциация банков Украины заявляет о намерении судиться с Национальным антикоррупционным бюро Украины за аббревиатуру «НАБУ», причем ограничиваться национальными судами банкиры не собираются. Об этом сообщает пресс-офис ассоциации.

Здесь напоминают, что переписка Независимой ассоциации банков Украины с Национальным антикоррупционным бюро Украины длится третий год.

«Похоже, что НАБУ (Ассоциации) придется судиться с НАБУ (Бюро). И только суд (в Киеве, а, может, в Страсбурге) определит кто, зачем и почему», — сообщает пресс-офис ассоциации, комментируя свои семь писем главе НАБУ Артему Сытнику.

Независимая ассоциация банков Украины была создана в ноябре 2011 года, а в 2013 году банкиры стали владельцами свидетельства Украины на знак для товаров и услуг «НАБУ». С созданием Национального антикоррупционного бюро ассоциация обратилась в Кабмин с просьбой не допустить дублирования сокращенного названия, который прислушался и вписал в закон сокращенное название Бюро «Национальное бюро».

«Но не судьба. Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины без сожаления и смятения подогнало к своей деятельности аббревиатуру НАБУ», — сообщает банковская ассоциация.

Ассоциация жалуется, что на ее почтовый ящик приходят письма, адресованные антикоррупционному бюро, которые содержат персональные данные и конфиденциальную информацию.

«В сети акронимичного абсурда попал даже первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, который в своем послании к директору Нацбюро Артему Сытнику, отправленному по адресу Большая Васильковская, 72 (а это официальный адрес Независимой ассоциации банков), рассказывает о ситуации с реализацией нефти и газового конденсата», — сетуют в ассоциации.

В свою очередь, письма в адрес Ассоциации, которые, очевидно, по ошибке попадают в Антикоррупционное бюро, ей не пересылают.

Напомним, ранее парламентский комитет по нацбезопасности и обороне вызывал «на ковер» руководство НАБУ и САП

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