Роман Сущенко встретился с женой и дочерью, - адвокат (фото)

Во вторник, 23 января украинский журналист Роман Сущенко, незаконно арестованный в России и безосновательно обвиняемый ФСБ в шпионаже, получил возможность увидеться с семьей — супругой Анжелой и дочкой Юлией. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

«24 января в 11.30 в Мосгорсуде состоится заседание по продлению срока содержания под стражей Романа Сущенко. Только что в СИЗО Лефортово закончилось свидание с женой и дочерью», — сообщил адвокат на своей страничке в социальных сетях.

Как сообщали fakty.ua, Московский суд отказался изменить журналисту меру пресечения.