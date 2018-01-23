На Киевщине совершено покушение на депутата БПП

Нападение произошло вечером 22 января в Кагарлыке (Киевская область). На своей страничке в «Фейсбуке» глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган написал: «Совершено покушение на депутата Киевского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Виталия Карлюка. Нападение было совершено в городе Кагарлык сразу после того, как Виталий Карлюк закончил встречу с избирателями и вышел из помещения. Попытка убийства провалилась. Злоумышленник задержан».

В пресс-службе Киевского областного главка Нацполиции «ФАКТАМ» рассказали подробности случившегося. Оказалось, что неизвестный подскочил к депутату в тот момент, когда он вышел из офиса. При этом налетчик нанес ему удар по голове.

«Затем нападавший выхватил гранату и начал угрожать взорвать ее. Однако это ему не дали сделать патрульные и сотрудники областного управления полиции охраны, которые в момент нападения проезжали мимо. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но был настигнут и задержан полицейскими. А прибывшие на место случившегося взрывотехники установили, что граната, которую угрожал взорвать злоумышленник, — это муляж», — сообщили в полиции Киевщины.

Задержанным (сейчас он находится в изоляторе временного содержания) оказался 33-летний житель Белой Церкви (Киевская область). Вот только говорить о мотивах, побудивших его к столь отчаянному шагу, мужчина отказывается, ссылаясь на статью Конституции, дающую ему такое право. Так что сейчас правоохранители сами устанавливают их в рамках уголовного производства, начатого по статье Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Следователями также назначена экспертиза. По ее результатам будет принято решение об открытии уголовного производства уже по статье «Умышленное легкое телесное повреждение», добавили в полиции.

Виталий Карлюк не первый раз попадает в эпицентр событий. К примеру, как уже сообщали fakty.ua, в конце сентября прошлого года он стал участником потасовки в зале Киевоблсовета. Сначала депутат вырвал у спикера Анны Стариковой микрофон. Когда же за нее заступился другой депутат — Владислав Хахулин, Виталий Карлюк ударил его, сломав при этом челюсть (такой предварительный диагноз вынесли прибывшие на место случившегося медики).



Фото со странички в «Фейсбуке» главы Киевской облгосадминистрации Александра Горгана