Полиция разыскивает мать 11-месячной девочки, попавшей в больницу с десятком переломов

Стали известны новые подробности о семье 11-месячной Софийки, которая с десятком переломов попала в травматологию детской областной больницы Днепропетровщины.

Как сообщали «ФАКТЫ», уже неделю врачи выхаживают девочку, которую с переломами обоих бедер, голени и семи ребер, «скорая» привезла в больницу. Ребенок по-прежнему в тяжелом, хоть и стабильном состоянии.

Информация, распространяемая некоторыми СМИ, о том, что травмы девочка получила в результате жестокого избиения матерью, пока не подтверждается.

О травмированном ребенке в полицию сообщили врачи больницы скорой помощи Каменского. Девочка была госпитализирована туда вместе с матерью еще 14 января. 29-летняя женщина рассказала правоохранителям, что больна эпилепсией. Вечером 13 января она упала, когда у нее случился приступ. Мать держала Софийку на руках, и малышка оказалась придавлена ее телом.

Слова женщины подтверждают родственники, оказывавшие ей помощь, сообщила «ФАКТАМ» старший инспектор Каменского отдела полиции Елена Тимченко. По словам родных, на теле девочки не было видно никаких повреждений, чувствовала она себя хорошо. На следующий день малышке стало хуже, и родные вызвали «скорую», которая увезла Софию с матерью в местную больницу.

Вскоре ребенка перевезли в Днепр, а мать приехала домой. Когда же три дня назад правоохранители попытались связаться с ней, брат женщины сказал, что она уехала в больницу к дочери. Однако, по словам медперсонала, Софию привезли одну и за все время никто ее не навещал.

В настоящее время полиция рассматривает инцидент как несчастный случай, информацию о котором внесли в журнал единого учета. Правоохранители пытаются установить местонахождение матери пострадавшей девочки — дома ее нет, в Днепре она не появлялась, мобильного телефона у женщины тоже нет. Если во время выяснения обстоятельств произошедшего будет установлено, что телесные повреждения малышке нанесены умышленно, полиция откроет уголовное производство.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Узбекистане врачи обнаружили в теле 11-месячного мальчика 16 швейных иголок.