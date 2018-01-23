В Ивано-Франковске патрульные спасли девочку с приступом судорог (видео)

В Ивано-Франковске патрульные полицейские спасли девочку, у которой внезапно начался приступ судорог. Ребенок начал задыхаться, отец девочки не мог дозвониться в скорую помощь, а потому вместе с девочкой на руках босиком выбежал на улицу. Там мужчину патрульные посадили в служебный автомобиль, довезли до станции скорой помощи, а затем сопроводили карету «скорой» до областной детской больницы.

Как сообщает ивано-франковский сайт mi100.info, состояние девочки на сегодня оценивается как нормальное, опасный период миновал, угрозы для жизни нет. Отец ребенка объясняет, что с дочерью такое случилось впервые. Врачи сейчас пытаются установить диагноз, а отец девочки будет просить у мэра города вынести благодарность патрульным.

«Я очень благодарен патрульным, потому что дочь жива. Я им пожал руку, — рассказал журналистам Юрий, отец пострадавшей девочки. - Начались судороги, а на скорой постоянно было занято. Выбежав на улицу, увидел патрульную полицию, которая помогла добраться до скорой, а затем сопровождала в больницу, потому что не все водители карету скорой помощи пропускают».

«Эти полицейские — хорошие. Они даже не хотели ничего слышать о материальной благодарности. Что я могу сказать… Есть люди, а есть людишки. Я буду обращаться к мэру города, чтобы он вручил благодарность», — добавил отец девочки.

Напомним, ранее патрульные в Ивано-Франковске предотвратили самоубийство на балконе многоэтажки.