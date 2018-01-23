Отменен оправдательный приговор «министру угольной промышленности и энергетики ЛНР»

Апелляционный суд Луганской области поддержал протест прокуратуры против оправдательного приговора бывшему «министру угольной промышленности и энергетики ЛНР» Сергею Баранову. Его обвиняли в захвате власти, участии в террористической организации и незаконном изменении границ Украины. При рассмотрении апелляции было установлено нарушение принципа верховенства права судом первой инстанции.

В частности, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь областной прокуратуры Анна Зыкова, приговор не был зачитан в полном объеме. А в мотивационной части приговора судьи указали фамилию не подсудимого, а совсем другого человека. Которого, кстати, также обвиняли в участии в террористической организации, но тот же суд оправдал его несколькими днями ранее.

Напомним, бывший депутат Первомайского горсовета Сергей Баранов, по словам представлявшего в суде обвинение прокурора Андрея Ковалева, «в июне 2014 года был назначен на должность „министра угольной промышленности, топлива и энергетики ЛНР“ и выполнял эти обязанности до августа 2014 года».

А 31 марта 2015-го он был задержан оперативниками Службы безопасности Украины. По данным СБУ, за полгода до этого Баранов бежал с захваченного боевиками района и скрывался от правоохранителей в своем имении, устроенном на территории приватизированного им ранее детского сада.

Затем подозреваемый больше двух лет находился под стражей. Первоначально его дело должен был рассматривать Сватовский суд, но там две коллегии судей взяли самоотвод. Поэтому материалы передали в Кременской суд. Обвинение требовало лишить его свободы на десять лет.

Сам подсудимый заявил, что стать «министром» ему пришлось практически под дулами автоматов. По словам Баранова, он был похищен боевиками в июне 2014 года, они грозили убить и его, и его жену, если тот откажется войти в их «правительство». Суд счел доказательства виновности Баранова недостаточными и оправдал его, отпустив из-под стражи в зале суда.

После поданной апелляции мера пресечения к подозреваемому не применялась. Он от правоохранителей больше не скрывался и посещал все заседания апелляционного суда. Сейчас, после отмены приговора, дело опять должен рассматривать Кременской суд. Будет ли Баранову назначена новая мера пресечения, пока не сообщается.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что на Луганщине к различным срокам заключения были приговорены три боевика, два диверсанта и один пособник террористических организаций ОРДЛО.