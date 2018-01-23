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дорога

Трассу Киев — Харьков — Довжанский разблокировали для проезда

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 18:25 325

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В 18.00 23 января было открыто движение большегрузного автотранспорта по международной трассе М-03 Киев — Харьков — Довжанский. Ограничения вводились с 08.00. Запрет действовал на участке от границы Донецкой области с Харьковской и до города Бахмута.

Как сообщает Укравтодор, на трассе Киев — Харьков — Довжанский ограничения вводились в связи с обильными снегопадами и похолоданием: на трассе велись работы по ликвидации снежных заносов.

Сейчас сняты все ограничения на проезд транспортных средств по автодорогам общего пользования государственного значения. Тем не менее, по информации Ситуационного центра Нацполиции, не по всем дорогам реально можно проехать. В Херсонской области наблюдаются пять крупных заторов (на трассах Одесса — Новоазовск, Чаплинка — Новотроицкое — Партизаны, Каховка — Каменка-Днепровская).

Напомним, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях движению мешают сильные порывы ветра, метель и гололедица. Водителей и перевозчиков в Донецкой области просят без необходимости не выезжать на дальние расстояния.

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