В зоне АТО день прошел без обстрелов
С начала суток 23 января в районе проведения АТО вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не зафиксировано. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО. В штабе напомнили, что подразделения сил АТО строго соблюдают Минские договоренности.
23 января, напомним, в районе проведения АТО находится руководство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В течение недели, предшествовавшей визиту замглавы миссии Александра Хуга в зону АТО, ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась.
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