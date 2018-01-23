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ато

В зоне АТО день прошел без обстрелов

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 18:45 60

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С начала суток 23 января в районе проведения АТО вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не зафиксировано. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО. В штабе напомнили, что подразделения сил АТО строго соблюдают Минские договоренности.

23 января, напомним, в районе проведения АТО находится руководство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В течение недели, предшествовавшей визиту замглавы миссии Александра Хуга в зону АТО, ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась.

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