Стало известно имя бойца, погибшего 22 января на Светлодарской дуге

В понедельник, 22 января, как сообщал пресс-центр штаба АТО, Вооруженные силы Украины понесли потери в районе Светлодарской дуги на Луганщине. В этом направлении враг, нагло нарушая Минские договоренности, вел огонь из запрещенного крупнокалиберного оружия по нашим опорным пунктам в районе Новотроицкого.

Сегодня стало известно, что в результате минометного обстрела от тяжелых осколочных ранений погиб 29-летний контрактник 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Сергеев родом из села Новоаврамовка Хорольского района Полтавской области.

Похороны бойца состоятся завтра, 24 января, в его родном селе.



С начала года это уже вторая утрата на Полтавщине. Как ранее сообщали fakty.ua, 16 января тоже на Луганском направлении погиб военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады, уроженец райцентра Новые Санжары Сергей Иванов.