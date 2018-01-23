Сборную Украины проводили на Олимпиаду-2018 в новой форме (фото)
В Национальной филармонии Украины состоялась официальная церемония проводов сборной Украины на Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. В проводах, помимо членов нашей национальной команды, также приняли участие глава Национального комитета Украины Сергей Бубка и министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.
По словам пресс-службы НОК Украины, в Играх-2018 в Пхенчхане примут участие «ориентировочно 33−35 спортсменов». Окончательная дата подачи официальных заявок от стран-участниц по количеству спортсменов — 30 января.
Также в очередной раз была подтверждена сумма призовых за медали различного достоинства на Олимпиаде. Как уже сообщалось ранее, государство выплатит за каждое «золото» Игр-2018 125 тысяч долларов, за «серебро» — 80 тысяч долларов, за «бронзу» — 55 тысяч долларов (по курсу Нацбанка).
Кроме того, во время сегодняшней церемонии проводов украинским спортсменам был вручен флаг Украины, с которым атлеты отправятся в Пхенчхан. К слову, первая группа украинских спортсменов отправится в Южную Корею уже 1 февраля.
Главной изюминкой сегодняшней церемонии проводов нашей команды стала презентация олимпийской формы сборной Украины. Ее дизайн разработал известный отечественный модельер Андре Тан. А в представлении экипировки, которую изготовила компания Peak, приняли участие спортсмены, защищавшие честь нашей страны на Играх в Пекине, Ванкувере и Рио-де-Жанейро.
Напомню, ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что основные медальные надежды на предстоящей Олимпиаде возлагаются на представителей биатлонной сборной Украины, а также на фристайлиста Александра Абраменко, занявшего шестое место на Играх-2014 в Сочи.
Фото — ua.tribuna.com
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