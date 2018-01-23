Боевики опасаются, что РФ сдаст их в любой момент – эксперт

Эскалация боевых действий на Донбассе маловероятна, но Украине нужно быть готовой ко всему. Такое мнение высказал «ФАКТАМ» заместитель директора Агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий, комментируя заявление зампредседателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга о готовящейся активизации конфликта на востоке нашей страны.

— С одной стороны, Путину эскалация конфликта на Донбассе не нужна. По крайней мере до президентских выборов в марте 2018 года. Ведь в этой предвыборной кампании он выступает в роли этакого миротворца. С другой стороны, принятие Верховной Радой закона о деоккупации Донбасса, признающего Россию агрессором и оккупантом, а также ожидаемое введение новых санкций со стороны США в отношении РФ могут спровоцировать Путина на начало каких-то активных действий. Однако новая эскалация на Донбассе, лишь убедит США в необходимости введения еще более жестких санкций. Надо полагать, что Путин это понимает. Ситуация сложная, но нам нужно быть готовыми к любой провокации, — сказал «ФАКТАМ» Алексей Голобуцкий.

Эксперт также не исключает, что боевики укрепляют позиции и стягивают вооружение, поскольку «прекрасно понимают, что Россия может сдать их в любой момент, да еще и границу закроет». При этом Алексей Голобуцкий убежден: со стороны Украины эскалации вооруженного конфликта на Донбассе не будет.

Как ранее сообщали fakty.ua, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали признаки подготовки к активизации боевых действий на Донбассе.