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динамо

«Динамо» проиграло лидеру чемпионата Австрии

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

23.01.2018 19:35 192

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Киевское «Динамо», продолжающее в испанской Марбелье подготовку ко второй части сезона, провело очередной контрольный матч. На сей раз соперником команды Александра Хацкевича стал лидер чемпионата Австрии «Штурм» из Граца, который уже 3 февраля возобновит официальный сезон («Динамо» — 15 февраля игрой Лиги Европы с греческим АЕКом).

К сожалению, и в третьем контрольном поединке на Пиренеях «бело-синим» не удалось отпраздновать успех. Пропустив в каждом из таймов по голу, динамовцы уступили сопернику — 0:2 (Изе, 11, Шуберт, 50).

«Динамо» (состав в первом тайме): Рудько, Морозюк, Хачериди (Бурда, 12), Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Беседин.

«Динамо» (состав во втором тайме): Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич Ротань, Алибеков, Гармаш, Смирный, Вербич, Хлебас (Алексеев, 82).

В двух последних спаррингах на первом сборе динамовцы 26 января сыграют с хорватским «Осиеком», а 27-го — с болгарским ЦСКА.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» на испанском сборе проиграло швейцарскому «Санкт-Галлену» и разошлось миром с норвежским «Хоугесундом».

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