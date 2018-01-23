«Динамо» проиграло лидеру чемпионата Австрии
Киевское «Динамо», продолжающее в испанской Марбелье подготовку ко второй части сезона, провело очередной контрольный матч. На сей раз соперником команды Александра Хацкевича стал лидер чемпионата Австрии «Штурм» из Граца, который уже 3 февраля возобновит официальный сезон («Динамо» — 15 февраля игрой Лиги Европы с греческим АЕКом).
К сожалению, и в третьем контрольном поединке на Пиренеях «бело-синим» не удалось отпраздновать успех. Пропустив в каждом из таймов по голу, динамовцы уступили сопернику — 0:2 (Изе, 11, Шуберт, 50).
«Динамо» (состав в первом тайме): Рудько, Морозюк, Хачериди (Бурда, 12), Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Шапаренко, Гонсалес, Калитвинцев, Беседин.
«Динамо» (состав во втором тайме): Бущан, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич Ротань, Алибеков, Гармаш, Смирный, Вербич, Хлебас (Алексеев, 82).
В двух последних спаррингах на первом сборе динамовцы 26 января сыграют с хорватским «Осиеком», а 27-го — с болгарским ЦСКА.
Ранее fakty.ua сообщали, что «Динамо» на испанском сборе проиграло швейцарскому «Санкт-Галлену» и разошлось миром с норвежским «Хоугесундом».
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване... ”