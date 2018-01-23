Муженко рассказал Волкеру о ситуации на Донбассе
Во вторник 23 января состоялась встреча cпециального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курта Волкера с начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом армии Виктором Муженко.
Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений в оборонной сфере.
Как сообщалось ранее, 26 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоится встреча Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.
Однако перед этим американский дипломат прибыл в Украину, чтобы посетить Донбасс, а также встретиться с украинскими чиновниками.
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