Муженко рассказал Волкеру о ситуации на Донбассе

Во вторник 23 января состоялась встреча cпециального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курта Волкера с начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом армии Виктором Муженко.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений в оборонной сфере.

Как сообщалось ранее, 26 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоится встреча Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

Однако перед этим американский дипломат прибыл в Украину, чтобы посетить Донбасс, а также встретиться с украинскими чиновниками.