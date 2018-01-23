В Париже прошла встреча главных дипломатов Украины и США (фото)

В рамках Министерской конференции, которая проходит в столице Франции — Париже, состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона.

«Встреча Павла Климкина на полях Министерской конференции в Париже с американским коллегой Рексом Тиллерсоном», — говорится в сообщении украинского МИДа.

При этом не сообщается, о чем главные дипломаты двух стран вели беседу.

Отметим, 23 января в Париже началась встреча представителей 29 стран, которые намерены начать новую инициативу, направленную на расследование использования химического оружия.

В частности в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что участники встречи планируют поддержать ряд проектов, направленных на укрепление сотрудничества в борьбе с безнаказанностью тех, кто использует или разрабатывает химическое оружие.

«Начали новую инициативу против безнаказанности использования химического оружия. Российская Федерации в другом измерении и защищает режим Асада в Сирии. Так определяется, кто есть кто», — прокомментировал встречу Павел Климкин.

Напомним, ранее глава МИД Украины анонсировал встречи со многими своими иностранными коллегами как в Париже, так и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.