В США 15-летний подросток устроил бойню в средней школе

Во вторник, 23 января, в городе Бентон (штат Кентукки) 15-летний подросток устроил стрельбу в средней школе. Как заявил губернатор Мэтт Бевин, одна девочка скончалась на месте. Ее одноклассник умер от полученных ранений в больнице. Еще 19 учеников получили ранения.

Все пострадавшие отправлены в больницу, 14 из них были госпитализированы. Ранения пятерых оказались легкими. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего детей смогли забрать домой родители.

Стрельба началась в 08.00 по местному времени. Имя стрелка пока не называется. Он был задержан на месте преступления. Полиция прибыла в школу в 08.06. Подозреваемый сопротивления не оказывал.

Мотив подростка не известен. Власти отказываются пока от комментариев.

Бентон — небольшой городок. Раненых пришлось везти примерно за 160 километров в медицинский центр Университета Вандербильта.

Это уже второй случай со стрельбой в школе в США за сутки. Накануне, 22 января, в Техасе 16-летний ученик застрелил 15-летнюю девочку, с которой некоторое время встречался.

Напомним, утром 23 января в Германии 15-летний подросток зарезал на уроке другого школьника. Подозреваемый арестован.