ПАСЕ призвала Россию прекратить "финансовую и военную поддержку ЛДНР"

Во вторник, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны в Украине». Документ призывает международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине, чтобы собрать средства для гуманитарной помощи.

Резолюция была внесена на рассмотрение ПАСЕ литовским парламентарием Игидиусом Варейкисом.

«Ассамблея призывает международное сообщество созвать международную гуманитарную конференцию по Украине для сбора средств для плана гуманитарной помощи и разработки стратегий координации гуманитарной помощи», — отмечается в документе.

В тексте принятой резолюции говорится о тяжелой гуманитарной ситуации в Украине в результате войны на востоке страны и аннексии Крыма. Отмечается, что более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт в Украине унес жизни более 10 тысяч человек. Число раненных превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона граждан Украины просят убежища в других странах.

ПАСЕ призывает Россию «прекратить финансовую и военную поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». В резолюции также говорится о том, что Москва должна прекратить признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения, выданные на неподконтрольных Киеву территориях Украины.

Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и выступает за снятие «запрета на меджлис крымских татар».

В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

ПАСЕ также высказалась за обеспечение «беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека». Ассамблея призывает полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в принятых ею ранее резолюциях 2132 (2016 год) и 2133 (2016 год).

Документ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредитные программы для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей в Украине, в том числе временно перемещенных лиц.

Ассамблея также «призывает государства-члены Совета Европы обеспечить справедливое и недискриминационное рассмотрение заявлений о международной защите украинских граждан в Европе с учетом всех отдельных ситуаций, в частности, конкретных потребностей уязвимых лиц, спасающихся от войны или репрессий».