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Курт Волкер

Непогода срывает визит Курта Волкера на Донбасс

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 22:23 112

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Поездка на Донбасс специального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курта Волкера, запланированная на 24 января, может не состояться.

«Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве… погодные условия неблагоприятны», — сообщили в посольстве США в Украине.

Как сообщалось ранее, 26 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоится встреча Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Однако перед этим американский дипломат прибыл в Украину, чтобы посетить Донбасс, а также встретиться с украинскими чиновниками.

Напомним также, что из-за сложных погодных условий (снегопады, сильный ветер) в Донецкой области закрыты более 50 школ. Кроме того, на Донетчине запрещено движение грузового автотранспорта.

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