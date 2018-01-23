Непогода срывает визит Курта Волкера на Донбасс

Поездка на Донбасс специального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курта Волкера, запланированная на 24 января, может не состояться.

«Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве… погодные условия неблагоприятны», — сообщили в посольстве США в Украине.

Как сообщалось ранее, 26 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоится встреча Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Однако перед этим американский дипломат прибыл в Украину, чтобы посетить Донбасс, а также встретиться с украинскими чиновниками.

Напомним также, что из-за сложных погодных условий (снегопады, сильный ветер) в Донецкой области закрыты более 50 школ. Кроме того, на Донетчине запрещено движение грузового автотранспорта.