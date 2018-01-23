На вечеринке полицейских в Херсоне гражданского выбросили из окна 5 этажа (видео)

Плачевно закончилось для двух гражданских участие в вечеринке, организованной по случаю дня рождения полицейского в Херсоне — одному вывихнули челюсть, а второй выпал из окна 5 этажа.

Один из потерпевших — Александр Андреев — рассказал корреспондентам «ТСН», что пришел поздравить патрульного — односельчанина своего друга. Однако в разгар вечеринки у кого-то из гостей пропал телефон, и началась пьяная драка.

«Я оказался на улице, а мой товарищ прилетел из окна», — говорит Александр, отметив, что у него диагностировали ушибы, сотрясение мозга и вывих челюсти.

У его товарища, выпавшего из окна, дела еще хуже. По словам нейрохирурга областной больницы Игоря Селедца, у мужчины множественные переломы ребер, значительные травмы позвоночника. При этом потерпевшему еще повезло — когда он летел, то ударился о козырек балкона на третьем этаже и изменил траекторию падения с прямой вертикальной на значительно более мягкую.

Тем временем соседи по дому, где происходило празднование, рассказывают, что в тот вечер праздновали около десяти патрульных и трое гражданских. Гуляние было настолько шумным, что люди не выдержали и вызвали полицию. Однако прибывшие патрульные, вместо того, чтобы утихомирить нетрезвых коллег, начали опрашивать свидетелей на улице. И именно в этот момент произошло падение человека с 5 этажа. Следователи пока не говорят, самостоятельно ли выпал из окна пострадавший.

«Патрульные полицейские, которые прибыли на вызов, услышали удар, а именно падение человека, который выпал из окна. Они сразу подошли, оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь», — рассказал начальник патрульной полиции города Максим Ермаков.

По данному факту в патрульной полиции проводят внутреннее расследование, четырех патрульных, которые принимали участие в праздновании, на время следствия отстранили от работы. Правда, силовики проходят в этом деле как простые граждане, поскольку праздновали они в свой выходной день и не находились при исполнении служебных обязанностей.

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