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ДТП в Баварии

В Германии столкнулись 17 автомобилей, пострадали 18 человек

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 23:07 59

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Согласно сообщению немецкой радиостанция BR, на автобане 73 под городом Брайтенгюсбах в Баварии столкнулись 17 автомобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте информационного ресурса.

«На участке длиной 300 м произошло в общей сложности три ДТП с короткими промежутками с участием 17 автомобилей. При этом пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы», — уточняют авторы сообщения.

По данным полиции, причиной столкновений могло стать несоблюдение водителями безопасной дистанции между транспортными средствами.

Согласно предварительным оценкам, ущерб от трех ДТП составил около 150 тыс. евро. Закрытие трассы экстренными службами привело к пробкам длиной до 7 км.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области военный КРАЗ столкнулся с шахтерским автобусом, при этом пострадали 17 горняков.

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