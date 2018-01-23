Мерил Стрип заработала 21-ю номинацию на "Оскар" в своей карьере (фото)

Во вторник, 23 января, в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на самую престижную кинонаграду в мире — премию «Оскар». Список претендентов читайте здесь.

90-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится 4 марта. А пока fakty.ua предлагают своим читателям ознакомиться с интересными фактами о номинантах 2018 года.

Грета Гервиг уже вошла в историю мирового кинематографа как первая женщина, оказавшаяся в категории «Лучший режиссер» за дебютную картину. Гервиг сняла фильм «Леди Птица». Кроме того, она всего лишь пятая женщина-режиссер, номинированная на «Оскар» за всю историю этой премии.

Грета Гервиг

Напомним, на сегодняшний день только одной женщине удалось получить награду Американской киноакадемии в номинации «Лучший режиссер». Это была Кэтрин Бигелоу, ставшая лауреатом в 2010 году за фильм «Повелитель бури», посвященный войне в Ираке.

Всего лишь во второй раз в истории премии «Оскар» в категории «Лучший сценарий» представлены сразу три женщины. Это все та же Грета Гервиг («Леди Птица»), Эмили Гордон («Любовь — болезнь») и Ванесса Тейлор («Форма воды»).

Рэйчел Моррисон стала первой женщиной в истории кинематографа, номинированной на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу. Она сняла фильма «Ферма «Мадбаунд»).

Мэри Дж. Блайдж

В этом фильме снялась известная американская певица Мэри Дж. Блайдж. Она стала первой женщиной в истории премии «Оскар», которая претендует на награду Американской киноакадемии в категориях «Лучшая актриса второго плана» и «Лучшая песня к фильму».

Фильм «Прочь» является творческим дебютом Дэниэла Пила. Картина представлена в четырех номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». Такое происходит в третий раз в истории. Кроме того, Пил стал первым афроамериканцем, представленным сразу в этих трех номинациях. Он же может войти в историю, как первый режиссер-афроамериканец, получивший «Оскар» за дебютную картину.

Дэниэл Пил

«Прочь» вышел в американский прокат в феврале 2017 года, то есть за год до церемонии вручения премии «Оскар». Ранее в категорию «Лучший фильм» попадала только одна кинолента, появившаяся в прокате в феврале. Это был триллер «Молчание ягнят» (1991 год). Подавляющее большинство претендентов на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм» выходили в прокат осенью.

Октавия Спенсер

Октавия Спенсер номинирована как лучшая актриса второго плана за свою работу в фильме «Форма воды». Это ее третья номинация в карьере. В 2011 году она получила «Оскар» за роль в драме «Прислуга». В прошлом году номинировалась за роль в картине «Скрытые цифры». Нынешняя номинация позволила 45-летней актрисе повторить рекорд для актрис-афроамериканок, установленный ранее Виолой Дэвис. Эта известная актриса номинировалась в 2008 году за роль в картине «Сомнение», в 2011 году за роль в драме «Прислуга» (они тогда соперничали с Октавией Спенсер) и получила «Оскар» в прошлом году за роль в фильме «Ограды» (взяла реванш у Спенсер).

Кристофер Пламмер

Кристофер Пламмер был приглашен сниматься в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира», когда картина уже была смонтирована и утверждена к прокату. Однако разразился сексуальный скандал, в центре которого оказался известный актер Кевин Спейси. Скотт и руководство киностудии приняли решение переснять все сцены, в которых был задействован Спейси. И пригласили Пламмера. И вот результате — Кристофер номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Такое произошло впервые. Кроме того, Пламмер уже вошел в историю как самый пожилой актер, выдвинутый на соискание премии Американской киноакадемии. Ему 88 лет.

«Форма воды» заработала 13 номинаций. Фильму Гильермо дель Торо не хватило всего одной номинации, чтобы повторить рекорд, принадлежащий на данный момент трем картинам. По 14 номинаций собирали в 1951 году «Все о Еве», в 1998 году «Титаник» и в 2017 году «Ла Ла Ленд». Результат 13 номинаций демонстрировали ранее «Унесенные ветром» (1940 год), «Отсюда в вечность» (1954 год), «Влюбленный Шекспир» (1999 год), «Форрест Гамп» (1995 год), «Чикаго» (2003 год).

Кадр из фильма «Форма воды»

Тем не менее, у «Формы воды» есть шанс побить или хотя бы повторить рекорд по завоеванным «Оскарам». Пока он составляет 11 премий Американской киноакадемии и принадлежит трем фильмам: «Бен-Гур» (1960 год), «Титаник» (1998 год), «Властелин колец: Возвращение короля» (2004 год).

Мерил Стрип заработала 21-ю номинацию в своей блистательной карьере («Секретное досье»). Это абсолютный рекорд не только среди актрис, но и среди актеров. Она дважды признавалась лучшей актрисой («Выбор Софи», 1983 год и «Железная леди», 2012 год) и один раз лучшей актрисой второго плана («Крамер против Крамера», 1980 год).

Мерил Стрип в фильме Стивена Спилберга «Секретное досье»

А вот фильмы, за роли в которых великая голливудская актриса номинировалась на «Оскар», но не получила его: «Женщина французского лейтенанта» (1982), «Силквуд» (1984), «Из Африки» (1986), «Чертополох» (1988), «Крик в темноте» (1989), «Открытки с края бездны» (1991), «Мосты округа Мэдисон» (1996), «Истинные ценности» (1999), «Музыка сердца» (2000), «Адаптация» (2003), «Дьявол носит Прада» (2007), «Сомнение» (2009), «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2010), «Август» (2014), «В темном-темном лесу» (2015), «Флоренс Фостер Дженкинс» (2017).

Дэниэл Дэй-Льюис в фильме «Призрачная нить»

Дэниэл Дэй-Льюис претендует на премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за исполнение главной роли в фильме «Призрачная нить». 60-летний британец в прошлом году заявил, что завершает свою карьеру в кино. И «Призрачная нить» станет его последней картиной. Дэй-Льюис является единственным, кто трижды получал «Оскар» как лучший актер: в 1990 году за главную роль в фильме «Моя левая нога», в 2008 году за главную роль в драме «Нефть», в 2013 году за главную роль в картине «Линкольн». И у него есть все шансы улучшить собственный рекорд.

Примечание: везде в скобках указан год проведения церемонии вручения премии «Оскар», а не выход фильма в прокат.