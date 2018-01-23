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Квартира Клименко

Квартира экс-главы налоговой времен президентства Януковича Клименко передана управляющей компании, - Нацагентство

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 23:40 85

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В Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщили о том, что его сотрудники передана управляющей компании квартира бывшего главного налоговика времен президентства Януковича Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении ведомства на Facebook.

«Сегодня, 23 января 2018 года, Национальное агентство, выполняя постановление следственного судьи Печерского суда районного суда. Киева, приняло в управление квартиру в одном из жилых комплексов города Киева, и передало ее в управление управляющей компании по договору», — говорится в сообщении.
При этом в нацагентстве выражают благодарность за конструктивное сотрудничество Главной военной прокуратуре ГПУ, Национальной полиции и спецподразделению КОРД, которые помогли преодолеть сопротивление неизвестных, пытавшихся сорвать выполнение решение суда.

«Благодаря совместным слаженным действиям работников Национального агентства и правоохранительных органов удалось преодолеть многочасовое сопротивление, затягивание времени и физические препятствия со стороны третьих лиц при передаче квартиры в управление управляющей компании», — указано в сообщении.

Напомним, что против бывшего главного налоговика Клименко открыто дело о госизмене. Санкция статьи 111 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Сам же Клилменко в феврале 2014 года покинул Украину. В 2015 году Генпрокуратура пообещала, что при попытке въехать в страну Клименко будет арестован.

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