Коболев объяснил, когда подешевеет газ для населения

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что газ для населения страны может упасть в цене, если государство будет увеличивать собственную добычу. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

«Первоначальный план предусматривал, что с апреля 2018 года механизм начальных обязательств и регулирования цены, который устанавливает правительство, будет убран, а цена будет регулироваться спросом и предложением», — сказал Коболев.

По словам главы газового монополиста, отмена специальных обязательств позволит снять вопрос цены на газ для населения с политического горизонта.

«Реформа, которую мы начинали, предусматривает, что средства, которые будет зарабатывать как государство, так и частные добытчики, будут направляться на увеличение добычи. Именно увеличение добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену», — отметил руководитель «Нафтогаза».

Ранее сообщалось о том, что главными проблемами, с которым НАК «Нафтогаз Украины» столкнется в 2018 году, являются многомиллиардные долги перед компанией предприятий по сбыту газа, а также потеря дешевых кредитов от мировых финансовых учреждений.