Украинский электробайк попал в Книгу рекордов Гиннесса

Создатели Книги рекордов Гиннесса внесли в нее электробайк украинской команды Delfast. Об этом сообщает издание AIN.

«В официальном сообщении говорится о том, что электробайк под управлением Виталия Архипкина проехал 367,037 км на одном заряде батареи. Рекорд был установлен на киевском велодроме 12 октября 2017 года», — уточняют журналисты.

Байки собирают в Киеве — по возможности из украинских комплектующих. Рама украинская, спроектирована и производится в Тернополе. Также используются отечественные провода, переключатели и другие мелкие детали. Однако батареи на электробайках Delfast стоят американские, а моторы — китайские.

В ноябре прошлого года электробайк Delfast с рекордным запасом хода завершил кампанию на Kickstarter с результатом 165 800 долларов. Это в три раза больше, чем установленная цель, которую удалось собрать менее чем за сутки.

Ранее сообщалось о еще одном рекорде украинцев: в честь Дня Соборности в Киеве развернули национальный флаг-рекордсмен длиной 1 километр 59 метров и шириной 95 сантиметров. Две его части сшили в Киеве на Майдане Незалежности в День Соборности Украины 22 января.