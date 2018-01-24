Пьяный американец перепутал дома, принял хозяина за грабителя и задушил его

Житель американского Рейтауна задушил соседа, приняв его за грабителя. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, передает Fox4.

«Пьяный 43-летний Майкл Огастин (Michael G. Augustine) возвращался домой и перепутал дома. Он попытался зайти в расположенное неподалеку жилище 60-летнего Клифтона Кинга, а тот в свою очередь вышел посмотреть, кто ломится в его дверь. Увидев мужчину на пороге дома, Огастин решил, что к нему пробрался грабитель. Он скрутил „взломщика“ и применил к нему удушающий захват. В итоге Кинг скончался», — говорится в сообщении.

При этом Огастин, поймав «преступника», позвонил полицейским. Они прибыли к его дому, где никого не было, а затем нашли мужчин примерно в квартале от названного им адреса. Стражи порядка отмечали, что речь убийцы была невнятной, от него также исходил сильный запах алкоголя.

По словам соседки, погибший ранее служил в Вооруженных силах США и был ветераном. Также женщина отметила, что медики пытались реанимировать его в течение получаса.

Ранее сообщалось о том, что в другой благополучной стране, Германии, 15-летний подросток зарезал соученика на уроке.