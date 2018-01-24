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Грузовик после аварии

В Киеве зафиксирована новая "атака" грузовика на мост

Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

24.01.2018 2:52 39

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Вечером во вторник, 23 января, на улице Сикорского (бывшая Танковая) недалеко от посольства США, грузовик с массивным металлическим контейнером пытался проехать под мостом. Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ».

Попытка закончилась неудачей — не прошел по габаритам. О чем думал водитель, и думал ли вообще выбирая маршрут движения?

На мосту установлен соответствующий дорожный знак определяющий габарит безопасной высоты транспортного средства.

Все закончилось большой задержкой транспорта, повреждением контейнера. Водитель грузовика после осмотра врачами скорой от госпитализации отказался.

Следует отметить, что за последние два дня это уже второй наезд транспортом на мост.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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